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太原富士康產值 連2年破千億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
鴻海富士康。路透
鴻海富士康。路透

山西太原市兩會正在舉行，太原市市長張新偉22日表示，山西太原支持富士康（太原）科技工業園拓寬市場渠道、持續穩定增長。該科技工業園產值連續兩年突破千億元（人民幣，下同）。 　　

中新社報導，從2003年入晉以來，富士康（太原）科技工業園持續擴大投資。近年來，作為山西外貿龍頭企業，富士康（太原）工業總產值連續穩定增長，成為山西首個工業總產值超千億元的電子信息製造企業。

張新偉表示，在產業轉型過程中，太原把先進製造業作為重要突破口。太原全面推行產業鏈「鏈長製」，太鋼、富士康（太原）產值連續兩年突破千億元。張新偉說，在新一代電子信息製造產業領域，太原將加快惠科電子新材料、藍寶石晶體二期等項目建設，支持富士康拓寬市場渠道、持續穩定增長。

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