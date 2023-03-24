搭雙循環快車 滬台企加碼布局

大陸加快構建新發展格局，吸引不少台企的目光。上海多家台企紛紛表達或加碼布局，著眼內需，轉型升級，持續深耕等意願，以各自方式共享新機遇。

新華社報導，上海根萊食品有限公司總經理史家怡表示，「疫情形勢好轉後，人們更加關注健康，注重身體機能和免疫力的提升。作為大健康食品領域台企，我們更看好大陸大健康產業這片藍海」，即使遭遇疫情挑戰，過去三年他們仍保持二至三成的增長率。

史家怡透露，公司將利用大陸豐富的食藥材資源加速佈局，還籌劃與上海中醫藥大學合作搭建人才實踐基地，實現產學研落地，讓更多實驗成果轉化為市面上受消費者歡迎的產品。

作為上海市台灣同胞投資企業協會台青部部長，史家怡還有著更多新年打算，包括協助台灣學子來大陸實習，組團大陸青年企業家前往台灣考察。「希望通過多種方式，讓更多兩岸企業和青年分享新發展格局帶來的大好機遇。」她說。

在上海打拼多年，台商洪建文非常看好新發展格局下的大陸市場前景。他選擇搭建平台和通路，助力海內外企業搭上「雙循環」快車。

洪建文所投資的兢揚藝術科技中心坐落于上海綠地全球商品貿易港，也是進博會「6天+365天」常年展示交易平台「中國台灣品牌館」。2021年第四屆進博會前夕，中心聯手島內機構為16家台灣企業提供展示平台，共享進博「溢出效應」。2022年第五屆進博會期間，中心依託上海台商產品展示展銷周，再度攜手台企「聯動進博」。

去年底，「中國台灣品牌館」與曾承擔進博會重要保障任務的空氣消毒機行業知名品牌Airdog達成戰略合作。「大陸市場展現驚人潛力。」洪建文透露，他們將利用台灣設計資源和自身平台，協助合作伙伴打開內銷通路，推動大陸和台灣科技成果雙向轉移孵化，助兩岸企業共同拓展大健康市場。

上海台商、全國台企聯會長李政宏指出，「十四五」規劃實施、國內國際雙循環新發展格局加快構建，以及一系列惠台利民政策措施出台落實，都為廣大台胞台企在大陸發展創造了更廣闊空間。