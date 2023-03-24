北京大學生創業園 帶動就業破萬

為鼓勵支持大學生創業就業，北京形成了高校大學生創業園孵化體系。22日，北京高校大學生創業園（沙河園）在中央財經大學沙河校區揭牌。

創業園由北京市教育委員會、昌平區人民政府和中央財經大學合作共建，是北京的第4個市級大學生創業園。4個市級大學生創業園目前已孵化800多支團隊，帶動就業1萬餘人。

中新社報導，近年來，北京市教委搭建了北京高校大學生創業園孵化體系，其中包括面向高校大學生提供創新創業服務的窗口—北京高校大學生創新創業服務中心，良鄉園、軟件園、理工園、沙河園4個市級大學生創業園，以及25個高校分園。 中央財經大學副校長朱凌雲表示，北京高校大學生創業園（沙河園）位於中央財經大學沙河校區，孵化面積5201平方米，是推動沙河高教園區8所大學校城融合、校校融合而建設的新一代大學生創新創業園區。

園區以金融科技為特色，主要涵蓋區塊鏈、人工智能、大數據、數字經濟、文化創意等領域的創新創業團隊，分為智能服務區、成果展示區、項目路演區、孵化孵育區等九大功能區域，可容納70支創業團隊入駐。

沙河園現已有31支大學生創業團隊入駐。入駐大學生創業團隊不僅可獲得免場租、免水電和物業費的相關支持，還可以享受政策諮詢、工商註冊、法律服務、銀行全流程服務等基礎型服務，專業培訓、導師輔導、人才招聘等提升型服務，以及投融資對接、行業產業對接等拓展型服務支持。

中央財經大學財政稅務學院大三學生蘭錦航所在的創業團隊已經入駐沙河園，他說，團隊的項目「文旅星」主要聚焦於文物保護，但目前在技術上還有所欠缺。園區其他團隊提供了很多資源幫助，一些理工類院校的同學還可以與他所在的團隊進行優勢互補，激發彼此的新思路和好點子。

北京市教委高校學生處處長王棟表示，隨著沙河園投入使用，北京高校大學生創業園孵化體系架構，已正式形成。

截至目前，北京市級大學生創業園孵化面積共計2.5萬平方米，可容納350支創業團隊。市級大學生創業園已孵化800多支團隊，帶動就業1萬餘人。