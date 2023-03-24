中馬共謀港航物流合作錢景

廣西北部灣經濟區投資說明會馬來西亞專場22日在廣西南寧主會場和馬來西亞吉隆坡分會場同步舉行，與會的中馬政商界代表共謀港航物流合作錢景。

中新社報導，馬來西亞是廣西重要的合作夥伴。廣西北部灣經濟區與馬來西亞一直保持良好的合作關係，組建了姐妹港，創建了「兩國雙園」。港航物流合作是北部灣經濟區與馬來西亞合作的重點之一，目前北部灣港已有10條集裝箱航線連通馬來西亞港口。

廣西北部灣經濟區規畫建設管理辦公室副主任王宗文建議，雙方應該加強港航合作，完善港口合作機制，持續優化港口航線布局，加密北部灣港與東盟國家的航線，攜手推動「一帶一路」物流鏈的發展。與此同時，北部灣經濟區也將繼續推動北部灣港建設基礎能力，為馬來西亞榴蓮、燕窩等特色貨源進入廣西乃至中國市場提供更加便利的陸海貿易通道。

馬來西亞駐南寧總領事館總領事伊斯邁爾在會上表示，目前，該國正致力於將關丹港建設成為中國乃至遠東的主要門戶和樞紐港。馬來西亞已在放寬投資限制、外貿和外商直接投資便利化等方面出台一系列舉措，並對基礎設施、供應鏈等進行完善。

他說，馬國正在考慮將馬來西亞工業的供應鏈與中國的高端製造業相結合，希望通過此次合作，吸引更多中國企業到馬來西亞投資。

當前，一條貫穿中國西部，連接東南亞與歐亞大陸的陸海新通道正在如火如荼地建設。中老泰、中緬、中馬等國際聯運班列已初步打通。

為進一步強化國際間區域經貿合作發展，重慶市口岸和物流辦公室二級巡視員陳尚文當天參會時建議，加快推動馬來西亞等東盟國家深度參與陸海新通道建設。提升通道運營組織效率，爭取常態化開行中馬國際聯運班列。聚焦中國西部與馬來西亞資源型、電子等優勢互補產業，打造面向東盟國家的產能合作示範區，通過「兩國雙園」+陸海新通道共建模式服務中馬雙邊經貿往來。