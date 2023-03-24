兩岸新農人 分享農創體驗

以「講好鄉村故事、助力鄉村振興」為主題的2023兩岸新農人鄉建鄉創發展論壇22日在廈門舉行，兩岸學者、農創人共同探討鄉村振興的發展之道。

中新社報導，大陸國台辦新聞局副局長、新聞發言人朱鳳蓮在致辭時表示，黨的二十大報告提出了全面推進鄉村振興的具體要求和目標，大陸支持百度百家號創建「了不起的農創人」這個交流平台，目的是讓兩岸參與鄉村振興的新農人能夠聚在一起，充分展示新農人在推進鄉村振興過程中所做的努力和成果，進而吸引更多的民眾能夠參與進來，共享機遇。

百度百家號政務媒體合作總經理李潔表示，2022年百度三農類視頻總播放量達到587億次，有許多三農作者用鏡頭記錄美好生活，分享對生活的熱愛。今年百度將推出「百度鄉村合夥人計劃」，招募並打造百位在三農方向用心經營的創作者。

論壇上，「愛吃甜水麵的宓小妹」、「農村橙子」、「關東大海哥」等百度三農分享了創作體驗。閩南師範大學兩岸一家親研究院名譽院長王建民，福建省台灣農業研究中心研究員、副主任周瓊，中國人民大學中法學院經濟學系主任、國際學院金融風險管理學科副教授林承鐸等專家圍繞兩岸青年在鄉村振興中的機遇與擔當、台灣鄉村產業融合發展等主題進行演講。

王建民表示，鄉村廣大的市場和發展潛力，為兩岸高校畢業生提供了充足的就業創業機會和廣闊的發展舞台。當代兩岸青年正在成為鄉村振興的參與者，他們作為新農人，有新理念、新思想、新路子，應在制度、政策方面給他們提供有力的支持。

百度百家號、廈門軟件職業技術學院、海峽人才廈門工作站在論壇上簽約，三方將共建海峽青創學院「兩岸鄉村人才頭雁培養基地」，並聘請10位百度三農創作者為培訓師。

此次論壇由百度百家號、好看視頻、海峽衛視、廈門衛視、廈門軟件職業技術學院海峽青創學院等單位聯合主辦，廈門市湖里區委台港澳辦、集美區委台港澳辦、海西MCN兩岸青年三創基地、中綠集團協辦。