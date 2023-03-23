陸電信一哥中移動財報亮眼 每天淨賺15.26億元

大陸電信龍頭中國移動23日發布去（2022）年業績公告，全年營收為人民幣9,373億元，年增10.5％；公司股東應占利潤為人民幣1,254.59億元（約台幣5,570億元），年增8％，每股盈利為人民幣5.88元。中國移動去年獲利表現符合市場預期，相當於每天淨賺15.26億元。

中國移動董事會建議2022年全年配息率為67％，向全體股東派發末期股息每股2.21港元，連同已派發的中期股息每股2.20港元，2022年全年股息為每股4.41港元，年增8.6％。

財報顯示，去年中國移動在通信服務營收為人民幣8,121億元，年增8.1％；得益於5G應用、移動雲、數位內容、智慧家庭等業務的快速拓展，數位化轉型收入達到人民幣2,076億元，年增30.3％，占通信服務營收比重達到25.6％，其中，移動雲營收為人民幣503億元，年增108.1％。

去年資本支出為人民幣1,852億元，占通訊服務營收比重為22.8％，按年下降1.6個百分點，資產回報和投資效益不斷提高。

財報顯示，去年底移動客戶9.75億戶，淨增1,811萬戶，淨增規模創三年新高，其中5G套餐客戶達到6.14億戶，淨增2.27億戶。得益於5G快速遷轉以及個人數位生活消費增長拉動，移動ARPU（每戶平均收入）穩健增長為人民幣49元，年增0.4％。

中國移動執行董事兼董事長楊杰表示，該公司轉型發展成效顯著，移動雲邁入第一陣營，業界影響力顯著提升。整體來看，該公司著力打造的數位化轉型收入增「第二曲綫」卓有成效，收入結構更加均衡穩健，可持續增長動能不斷增強，抗風 險能力顯著提升。