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陸工信部：3月工業經濟恢復進一步加快

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
工信部23日召開重點行業協會座談會，會議強調著力穩住汽車、消費電子等大宗消費。圖／中新網
工信部23日召開重點行業協會座談會，會議強調著力穩住汽車、消費電子等大宗消費。圖／中新網

大陸工信部23日分析第一季工業經濟運行形勢時指出，今年以來經濟循環加快暢通，復工復產大力推進，市場預期積極好轉，工業經濟逐步回升，各項指標顯示3月以來恢復進一步加快。

工信部23日召開重點行業協會座談會，由工信部副部長辛國斌主持，聽取意見建議，並研究重點行業穩增長政策措施。會議強調，著力穩住汽車、消費電子等大宗消費。

工信部官網刊文稱，也要看到，當前各種不確定因素較多，工業經濟總體仍處於修復期，需求不足問題突出，企業生產經營還面臨不少困難，鞏固企穩回升態勢仍需付出艱苦努力。

工信部稱，要努力擴大家電、家居、綠色建材消費。要推動產業體系優化升級，加快改造升級傳統產業，鞏固新能源汽車、太陽能、移動通信、電力裝備等優勢產業領先地位，培育壯大新能源、新材料等新興產業，前瞻性布局未來產業。

同時，要密切關注企業特別是中小微企業、民營企業面臨的困難問題，暢通政企溝通渠道，依法保護企業權益，用真招實策穩定市場預期和提振企業信心。

這次會議上，包括鋼鐵、石化、有色、建材、機械、汽車、輕工、紡織、電力、煤炭等10個行業協會負責人交流發言。企業家普遍認為，今年以來經濟循環加快暢通，工業經濟逐步回升，各項指標顯示3月份以來恢復進一步加快。

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