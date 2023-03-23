《晶片戰爭》作者：對中國大陸在成熟晶片市場的影響應保持謹慎

集微網消息，《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）表示，美國及其盟友在五年後仍將擁有最先進的晶片技術，但對中國大陸在成熟晶片市場的影響應該保持謹慎。

據日經亞洲評論報導，米勒在接受採訪時稱，「如果你問我誰將在五年後獲得最先進的技術，美國還是中國大陸，我會說美國將與荷蘭、日本和台灣合作生產先進技術。雖然這並不意味著我知道哪家公司會生產最先進的技術，但我非常有信心在五年內，最先進的晶片將在中國大陸以外的地方生產」。

與此同時，米勒指出，中國大陸已經擁有生產大量成熟晶片的技術和能力，這意味著監測中國大陸政府對該行業的產業政策及其對全球產業的影響將非常重要。

另外，米勒認為美國在先進晶片技術方面落後於台灣和韓國，「美國已經擁有非常龐大的半導體勞動力，先進晶片的客戶群主要是美國公司。毫無疑問，提供更有效稅收政策的國家將獲得更多投資，但更難的問題是考慮整體生態系統。在某些方面，稅收和激勵措施是容易的部分，更難的部分是你是否擁有基礎設施、勞動力和生態系統」。他補充說道。