證實宏國外長正在大陸談建交 陸外交部否認暗中教唆宏國與台斷交

與台灣有邦交的宏都拉斯，正尋求與大陸建交。大陸外交部發言人汪文斌23日表示，堅持一個中國原則，是國際大義，人心所向，大勢所趨。中方歡迎宏都拉斯政府關於發展對華關係的積極表態，願在平等和相互尊重基礎上，同宏都拉斯建立和發展雙邊關係。

環球時報報導，宏都拉斯總統在推特上宣布將尋求與大陸建立外交關係的前一天，宏方要求台灣當局提供25億美元的援助，而台灣方面消息人士表示，台灣懷疑大陸在暗中支持宏都拉斯的請求。汪文斌表示，有關說法十分荒謬，純屬無中生有。

汪文斌表示，近日宏都拉斯外長雷依納表示，宏都拉斯總統卡斯楚發展對華關係的決定順應世界大勢，也是從宏都拉斯自身實際情況出發作出的決定。

宏都拉斯總統府秘書長22日證實，宏國外交部長雷伊納依照總統卡斯楚指示，當天率團出訪大陸，與大陸外交部長秦剛會面，準備建交的可能很高。外交部下午立即召回駐宏都拉斯大使，表達中華民國的強烈不滿。