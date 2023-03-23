矽谷銀行已引發全球金融市場動盪 陸外交部：希望美方增強透明度

美國矽谷銀行日前倒閉，成為自2008年金融危機以來美國最大的銀行倒閉事件，後續效應有186家銀行存在與硅谷銀行類似的風險，引發國際金融市場動盪。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，希望美方增強透明度，這是美方的責任，也是國際社會的期待。

據大陸央視新聞報導，汪文斌指出，大陸正密切關注相關動向。當今世界全球金融系統高度關聯。美國的銀行出問題，絕不是美一家之事。

汪文斌認為，美國矽谷銀行事件已引發全球金融市場動盪，「我們希望美方增強透明度，同國際社會加強溝通，把風險到底有多大、後續如何處置、外溢影響如何最小化等一系列國際社會普遍關注的問題講清楚。這是美方的責任，也是國際社會的期待。」

汪文斌表示，美元作為國際貨幣，美國的貨幣政策不應只錨定國內經濟調控目標，更要謹慎評估其負面外溢效應。「我們敦促美方採取負責任的宏觀經濟政策，切實穩定市場預期和投資者信心，避免激進政策調整產生嚴重負面外溢影響，重蹈2008年金融危機的覆轍。」

「我們也敦促有關國家金融監管部門切實採取措施，保護好包括各國儲戶在內的所有客戶的資金安全。」汪文斌還提到，中方願同其他經濟體一道，加強宏觀政治經濟政策協調，共同維護國際經濟金融穩定。