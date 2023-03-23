大陸六大國有銀行高層近期接連辭任 為什麼？

3月以來，大陸六大國有銀行高層頻繁變動。3月初，中國銀行、建設銀行、工商銀行發布副行長任職公告迎來新任副行長；3月中旬，中國銀行發布公告，劉連舸因工作調整，辭去中國銀行董事長等職務。

3月下旬，中國銀行、農業銀行相繼發布公告，再次宣布高管層人事變動。分析指出，多名上市銀行高管按照「關鍵人員7年輪崗」的監管要求，辭去銀行重要管理崗位。

澎湃新聞報導，中國銀行21日公告，現年60歲的王緯因年齡原因，辭去執行董事、董事會關聯交易控制委員會委員及本行副行長職務。

王緯曾任農行河北省分行行長，內控合規部總經理等，2013年12月起擔任農行副行長。2019年，加入中國銀行，同年出任中國銀行副行長。

中國銀行19日公告，現年62歲的劉連舸因工作調整，辭去董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會主席及委員、企業文化與消費者權益保護委員會委員職務。

劉連舸曾任中國進出口銀行黨委副書記、副董事長、行長等職。2019年6月至2023年2月，出任中國銀行黨委書記、董事長，2023年2月至3月任中國銀行董事長。

此外，先前陳懷宇因工作調動，辭去中國銀行副行長職務；冷傑由於年齡原因，辭去中國銀行職工監事、監事會履職盡職監督委員會委員職務；王志恆因工作調動，辭去副行長職務。

農行也人事變動不斷，21日公告因工作需要，現年52歲的張毅請求辭去中國農業銀行副行長職務。

張毅先前長期工作於建行，2021年擔任農行副行長。

建行於1月31日發布副行長辭任公告，張敏因工作調動，已向建行董事會提出辭呈，辭去該行副行長的職務。張敏自2020年12月起出任建行副行長。

張敏曾任建行天津市分行行長、建行陝西省分行副行長、陝西省分行行長助理等職務。

中新財經報導，銀行高管辭任背後，年齡以及工作調整是主因。不少高管離任後另有任用。

例如，陳懷宇和王志恆辭任中行副行長後分別出任海南省副省長和光大銀行行長。張敏辭任建行副行長後擔任河南省副省長。

證券時報旗下新媒體「券商中國」報導，實際上，關鍵人員和重要崗位員工輪崗制度出自銀保監會於2019年12月發布的「關於銀行保險機構員工履職迴避工作的指導意見」。

對關鍵人員任職設置了7年輪崗期限，並對存量任職迴避問題的整改給了3年過渡期，於2022年底結束。不過，券商中國注意到，在當前A股和H股上市銀行中，仍有至少13家銀行存在董事長或行長疑似超期限任職的現象。