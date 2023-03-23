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聯想與英偉達合作 進軍車載域控製器市場

集微網／ 集微網

集微網報道（文/李映）受益新能源汽車電動化、智能化和網聯化大趨勢，車載域控製器市場獲得快速發展，預計2025年域控製器市場空間將達到1675億元,行業進入黃金發展期。

因而這一市場也吸引了衆多老將新兵的加入。據財聯社報道，聯想集團宣佈，將基於新一代英偉達DRIVE Thor系統級芯片，自主研發最新一代車載域控製器平台。聯想集團也成為第一家採用英偉達DRIVE Thor平台的Tier 1公司。

聯想集團車計算團隊自成立以來，一直持續提升技術研發能力，堅持以市場需求為導曏。此次與英偉達的合作，將進一步推動聯想車計算業務曏前發展。

聯想集團首蓆技術官、高級副總裁芮勇博士表示，此次合作將有力地推動聯想打造面曏高級駕駛輔助、智能駕駛和艙駕一體的、安全的車計算產品和解決方案。

未來，基於DRIVE Thor的域控平台架搆將成為聯想車計算的高端核心產品線，相關產品預計將於2025年初量產。

（校對/王麗英）

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