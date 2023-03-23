陸餐飲需求升 消費者一桌難求

摩肩接踵的排隊「長龍」、蒸蒸日上的餐飲產業……隨著疫情防控政策優化調整，餐飲內用等線下消費場景有序恢復，帶動相關消費回暖向好。大陸國家統計局日前數據顯示，2023年1至2月，大陸全國餐飲收入同比增長9.2%。

新華社報導，最近「一桌難求」成了不少消費者就餐的普遍感受。在廣州市北京路的「潮發」潮汕牛肉店「長龍」不斷，晚6點等位的就有幾十桌，到周末這家店日均取號更是近千桌。服務員小跑上菜，直呼「最近客人好像接待不完」。

客流恢復促進營業額增長。2023年1至2月，北京華天所屬各品牌整體同比增長約12%。其中，同和居食府、新川面館同比增長均超過20%。

尤其是同和居食府、二友居2月份銷售額已超2019年，恢復至正常水平。

為助力餐飲業復甦，1至2月，北京、深圳、杭州多地發放餐飲專項消費券，效果明顯。美團數據顯示，杭州、寧波、紹興、深圳、珠海、東莞等城市發放消費券後，餐飲內用消費同比增速均達到了兩位數。除了發放消費券，多地政府還發布政策進一步優化營商環境，包括支持外擺經營、推出「餐飲貸」金融產品等。

中國烹飪協會相關負責人認為，1至2月，在春節假期和助企政策帶動下，餐飲消費需求大幅釋放，餐飲市場回升明顯，為全年發展開了個好頭，對於提振2023年消費信心起到了「催化劑」的作用。

此外，更多老字號嘗試跨界創新，吃喝與遊、演、娛、購等多業態結合，多樣新場景豐富消費體驗。在陝西，集秦腔演藝、老字號美食、國潮新零售為一體，西安易俗社文化街區的遊客越來越多；西安飯莊總店通過陝菜文化體驗博物館，讓顧客沉浸式了解當地飲食文化；老字號企業變身「便民社區食堂」，開啟社區連鎖新模式。

加上利企惠民政策持續加碼，助推餐飲消費升溫。比如北京舉行多樣餐飲促消費活動；廣州陸續發布餐飲扶持政策，對轉型升級餐飲企業最高獎勵人民幣100萬元，對營業額增長企業最高獎勵人民幣200萬元；溫州圍繞降低餐飲業準入制度性成本等，發布提振餐飲業發展信心十條舉措等。

業內人士表示，為了加速餐飲業全面穩步復甦，要持續完善政策支持和引導，推出更符合企業需求和市場預期的支持、促消費政策。同時，既要促發展也要反浪費、既要產品創新也要守好食品安全底線。