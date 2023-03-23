外貿復甦 上海進出口創同期新高

上海海關3月21日發布統計數據顯示，今年前兩個月，大陸對外貿易主要門戶上海市進出口值，創歷史同期新高，達人民幣6815.6億元，較去年同期增長0.7％。民營企業外貿活動大增以及新能源產業出口旺盛，是帶動上海外貿強勁復甦主力。

今年前兩個月上海市進口人民幣4159.9億元，由去年第四季年減4.7％轉為增長4.7％；出口人民幣2655.7億元，年減4.9％。

中新社報導，一般貿易和民營企業是上海市外貿增長的主力軍。統計顯示，前兩個月上海市一般貿易進出口人民幣3980.2億元，增長2.5％，占上海市外貿總值的58.4％。

同期，上海有進出口實績的民營企業2.6萬家，增加1.1％，合計進出口人民幣2084.8億元，增長13.1％，占上海外貿總值的三成以上，拉動進出口總體增長3.6個百分點。

今年前兩個月，上海市對區域全面經濟夥伴協定（RCEP）成員國進出口人民幣2318.7億元，增長2.5％。對歐盟進出口人民幣1374.5億元，增長5％，占上海市外貿總值的20.2％，高檔燃油車進口和新能源汽車出口是主要拉動因素。此外，對美國進出口人民幣765.2億元，下降8.6％。

上海市新能源產業出口旺盛，今年前兩個月，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口，延續去年第四季以來增勢，分別增長61.1％、194.8％、58.9％，合計拉動出口總體增長5.4個百分點。與此同時，上海市進口持續回暖，隨著線下消費場景逐步恢復，前兩個月上海市黃金、汽車、醫藥品進口分別增長58.4％、72％、44.5％。生活消費品進口增幅也大，如乳品、肉類、食用植物油進口分別增長36.3％、26.9％、13.8％、36.5％。

大陸製造業景氣度上揚也帶動了鐵礦砂、煤炭、鋁礦砂等能源和礦產的需求，今年前兩個月上海市上述產品進口值分別增長15.3％、59.3％、192.4％。