今年首座 三門四號機組核島開工

中國大陸最大的核電廠工程及營運公司中核集團22日發布消息稱，該公司旗下中國核電投資控股的浙江三門核電四號機組核島正式灌漿建設，該機組也是今年大陸首座開工的核電機組。

三門核電位於浙江省台州市三門縣，是繼秦山核電廠之後，獲准在浙江省建設的第二座核電廠，規劃三期六台125萬千瓦核電機組，裝機總容量將達到750萬千瓦。

其中，二期工程包括三、四號兩台機組，採用大陸國產化CAP1000型核子反應爐，核電廠設計運行壽命60年，投產後預計每年可提供電力200億千瓦時。三號機組於去年6月正式開工。

二期工程全面建成後，三門核電一、二期工程總裝機總量超500萬千瓦，每年可提供電力約400億千瓦時。這約占去年浙江全社會用電量的7％，有助於保障該省的能源安全和經濟安全。

三門核電一期工程建設在2004年7月獲得大陸國務院批准，2009年4月正式開工建設。

三門核電一期工程一、二號機組，採用美國先進非能動壓水堆核電技術AP1000，由國家電投集團牽頭實施核島總承包，由中核集團建設運行。

AP1000技術為美國西屋公司設計的第三代核電反應爐型，為非能動型壓水堆核電技術。中國大陸於2006年11月引進該技術，並在此基礎上進行消化吸收再創新，形成了大陸國產化CAP1000技術。

隨著三門核電四號機組開工，中國核電控股在建機組增至九台。截至2022年12月底，中國核電控股核電在運機組25台，裝機容量2,375萬千瓦；控股在建機組八台，裝機容量887.8萬千瓦。