數位人民幣境外繳稅 廣東新突破

根據大陸國家稅務總局橫琴粵澳深度合作區稅務局消息，近日，澳門居民馮女士向橫琴粵澳深度合作區稅務局申報一筆120元人民幣的印花稅，她在澳門登錄廣東省電子稅務局進行納稅申報，使用在大陸開通的數位人民幣錢包進行掃碼支付，成功繳納了稅款。

中新社報導，這是廣東省稅務局、中國人民銀行、中國工商銀行等部門深化稅銀合作，在橫琴粵澳深度合作區試點數位人民幣境外繳稅的成功實踐，代表著數位人民幣在稅務領域應用實現了新突破。

此外，橫琴粵澳深度合作區稅務局還推動數位人民幣繳稅在外資企業中的應用。近日，珠海橫琴跨境說網絡科技有限公司財務人員陳女士登錄廣東省電子稅務局，申報一筆約7.9萬元人民幣的增值稅及其附加稅費，並成功使用數位人民幣錢包支付了稅款，成為廣東首個外資企業使用數位人民幣繳稅的實例。

中國工商銀行橫琴分行有關負責人表示，廣東省正在推進全域數位人民幣試點，中國工商銀行橫琴分行將加快推進重點民生領域數位人民幣應用場景搭建，發揮數位人民幣的功能優勢，大力支持發展數位經濟，便利澳門居民生活就業。

據悉，下一步，廣東省稅務局將圍繞服務粵港澳大灣區區域經濟協同高質量發展，深化稅收徵管改革，持續優化稅收營商環境，進一步推廣數位人民幣繳稅，豐富數位人民幣在稅務領域的應用場景，為境內外納稅人繳費人繳納稅費提供更多便利化服務。