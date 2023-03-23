至去年底 陸個體工商戶破億個

根據大陸國家市場監管總局消息，2018年至2022年，中國大陸法人和其他組織數量攀升。截至2022年12月31日，統一社會信用代碼數據庫中，共有法人和其他組織約1.7億個，較2021年增長11.30%。其中，法人和非法人組織突破6000萬個，個體工商戶突破1億個。

中新社報導，據大陸國家市場監管總局相關負責人介紹，法人和其他組織統一社會信用代碼數據是以統一社會信用代碼為唯一標識，整理校核各登記管理部門回傳的各類法人和其他組織信息後形成的基礎數據集。中國大陸法人和其他組織統一社會信用代碼數據涉及各級機關、企事業單位、社會組織，以及各類司法、宗教、文旅、農村組織等34種機構類型，登記管理部門18家。 透過2022年統一社會信用代碼數據，可以反映出中國大陸法人和其他組織總體規模、區域分布等情況。 從法人類型來看，共有法人機構約5600萬個；非法人組織約800萬個。機構總量最大的五個省級行政區域為廣東省、山東省、江蘇省、浙江省、河南省，五個省份的機構總量在全大陸範圍所占比重超過三成。

從數據總量來看，東部地區數據量約7600萬個，在全大陸占比45.44%；中部地區數據量約3800萬個，在全大陸占比22.77%；西部地區數據量約4300萬個，在全大陸占比25.44%；東北地區數據量約1100萬個，在全大陸占比6.35%。