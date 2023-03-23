防城港 蛻變成陸西南第一大港

從鐵鍬繩網，到鏟車門機；從肩扛手抬，到自動化運作；從一艘艘小貨船，到川流不息的萬噸巨輪…經過55年的建設發展，位於中國大陸西南邊陲的北部灣港防城港域，從昔日「海上胡志明小道」的起點，蝶變成如今大陸西南第一大港。

中新社報導，22日，北部灣港防城港域建港55周年慶祝大會在廣西防城港市舉行。

儘管時隔半個多世紀，年逾八旬的原防城港務局職工、廣西322工程建設者韋乃貴仍記得，初到防城港時沒水、沒電、路不通的日子。

廣西北部灣國際港務集團董事長李延強介紹，經過50多年的發展，防城港現已建成生產性泊位54個，年吞吐能力超1.5億噸，作為大陸重要建材進出口基地、糧油加工基地、煤炭儲備配送中心等作用進一步凸顯，實現了與全球100多個國家和地區的250多個港口通航，一個邊陲小碼頭建成了大陸西南第一大港。

與此同時，防城港以港立市，港城齊興，吸引了大海糧油、盛隆冶金、惠禹糧油等一大批臨港工業企業落戶。防城港市委書記譚丕創表示，隨著防城港市臨港產業發展基礎不斷夯實，當地已成為大陸西部最大的港口產業聚集地、最大的物流貿易聚集地。

如今，隨著西部陸海新通道建設深入推進，防城港域又將迎來新一輪的建設和發展高潮。在當天的慶祝活動上，包括防城港企沙港區企沙南作業區30萬噸級碼頭工程、防城港漁澫港區江海聯運乾散貨中轉碼頭工程、防城港旅遊碼頭配套設施建設等九大工程開工。

據悉，上述九大工程總投資估算121.67億元人民幣，涉及交通物流、生態環保、能源、科技創新、社會民生、文化旅遊等六個領域，項目建成後將不斷提升防城港港口集疏運水平和基礎服務能力。

越南駐南寧總領事館總領事杜南忠出席活動時表示，防城港是中國大陸唯一與越南陸海相連的地級市，也是越中經貿合作、互聯互通、人文交流合作的前沿和重要節點城市。