西安發禮包 刺激新能源汽車產銷

西安多舉措支持新能源汽車生產和消費。根據西安市官方消息，該市將全力支持本地新能源汽車企業擴大生產和出口，拓展海外銷售出口管道。

中新社報導，近年來，陝西加快培育新能源汽車產業，新能源汽車已成為該省汽車產業高速增長的主引擎。數據顯示，2022年陝西省新能源汽車產量達102萬輛，增速全大陸第一，其中，西安新能源汽車產量為101.52萬輛，成為中國大陸新能源汽車產量第一城。 聚焦新能源汽車生產和消費，西安市政府印發《西安市支持新能源汽車擴大生產促進消費若干措施》，涵蓋了新能源汽車生產、銷售、充電設施建設、使用環境優化等十條措施。

為支持西安市新能源汽車整車企業穩產增產，拓展海外銷售出口管道。該市提出對本地生產的新能源汽車2023年較2022年產量增長部分，每輛給予2000元人民幣獎勵。

同時，西安鼓勵汽車企業開展外貿業務，參加境外專業汽車展會，推動中歐班列長安號增加開行頻率，充分發揮優勢，開拓一帶一路沿線國家和地區等新興市場，擴大新能源汽車整車出口。 中國汽車工業協會此前數據顯示，1月至2月，大陸汽車企業出口63萬輛，其中新能源汽車出口17萬輛，同比增長62.8%。

此外，西安加強市場潛力釋放促進新能源汽車消費。《措施》規定，對2023年3月21日至4月30日在西安市限額以上汽車銷售企業購買新能源乘用車並上牌的消費者給予補貼。該市還全面優化車輛使用環境，圍繞金融服務、註册登記、停車優惠等多方面出台優惠政策，為新能源汽車消費營造良好條件。