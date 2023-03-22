擴大能源合作 中俄將推動新建「中蒙俄天然氣管道」

大陸國家主席習近平22日結束在俄國的訪問，他21日與俄國總統普亭發表的聯合聲明，揭露了雙方將推動新建「中蒙俄天然氣管道」研究及磋商工作，這也將會是東線管道和正在協商的遠東管道後，雙方的第三條天然氣管道。

俄羅斯衛星通訊社22日報導指出，普亭（Vladimir Putin）21日表示「中蒙俄天然氣管道」（即西伯利亞2號管道）項目幾乎所有參數都已商定。此前在2022年初雙方簽署了建設項目可行性論證審議結果議定書、設計勘察工作合約，以及蒙古國政府和俄氣公司聯合工作組2022年到2024年活動計劃。

另外，俄羅斯石油公司也發布消息稱，作為習近平訪問俄羅斯的一部分，該公司首席執行官會見了中國石油天然氣集團公司（CNPC）代表，並表達有意擴大聯合項目範圍。據指出，中石油代表團係由副總經理黃永章率領。

不過，對於聯合聲明的用字，港媒南華早報則引述分析人士指出，由於北京避免做出更具體的承諾，含糊不清的聯合聲明內容，可能表明進一步推遲就此管道達成的最終協議。

報導另引述北京大學國際關係學院教授查道炯解讀指，大陸是世界上最大的天然氣進口國，雖然這條管道將改善其能源結構，但應該顧及歐洲對該地區不斷變化的地緣政治和經濟環境中，所擔憂的長期能源安全議題。他直言，「畢竟，正在進行的俄烏衝突是暫時現象」、「很自然地，歐洲會傾向於在未來從其地理鄰國、包括俄羅斯採購能源」。

中國社會科學院研究員李勇慧則表示，「中蒙俄天然氣管道」可以通過大陸的「一帶一路」倡議促進三國的互聯互通，這是將經濟體納入以中國大陸為中心的貿易網絡的持續努力。

公開資料顯示，大陸與俄國目前僅有一條天然氣管道運行，就是2019年啟用的「中俄東線天然氣管道」（即「西伯利亞力量」）。據央視新聞1月2日報導，此條管道累計已向大陸輸送超過300億立方公尺的天然氣，官方預估2023年全年輸氣可達230億立方公尺。

而2023年1月底，俄羅斯內閣批准「中俄遠東天然氣管道」協議草案，責成俄羅斯能源部與大陸協商達成協議後簽署，雙方並將鼓勵對這條管道的輸氣使用本國貨幣進行支付，屆時俄國每年輸往大陸的天然氣將增加100億立方公尺。此次的「中蒙俄天然氣管道」每年輸氣量則可達500億立方公尺。

不過俄羅斯並非大陸唯一的境外天然氣管道來源。集合土庫曼、烏茲別克與哈薩克氣源的「中亞天然氣管道」，是大陸西氣東輸的重要環節，2009年啟用至2022年底累計已向大陸輸氣4,232億立方公尺；此外，2013年啟用的中緬天然氣管道，截至2022年7月25日也已輸送天然氣356.7億標準立方呎。