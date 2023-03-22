騰訊投資人民幣百億元 支持新基石研究

騰訊公布去年財報營收人民幣5,545.5億元，年減1％；全年淨利潤人民幣1,882.4億元，年減16％，騰訊董事長馬化騰22日在財報交流會上表示，視頻號已經成為大陸國內領先的短視頻和直播平台，而小程式日活以及交易總額均實現強勁增長，能夠説明公司進一步助力實體經濟的發展。

馬化騰強調，大陸國內未成年遊戲時長進一步下降，但公司仍然保持在遊戲行業的一個市場領先地位，騰訊在海外市場發布兩款新手游，位居年度手遊排行榜前三。在廣告業務方面，公司也通過推出視頻號資訊流廣告，增強廣告收入的交易驅動能力，並改善機器學習基礎設施，在第4季實現正向的收入增長。

對於雲事業部，馬化騰表示，由於公司的戰略升級導致期初的收入偏低，但在毛利方面有所提升，同時進一步助力非互聯網行業和公共服務數位化轉型。年內騰訊將通過實物分配、股份回購以及包括現金分紅等方式向股東予以回報。

同時騰訊也在創造可持續社會價值方面進一步取得重大進展，比如騰訊宣布將在2030年實現碳中和的承諾。騰訊數位化工藝平台也為超過2.5萬個項目籌集善款，並且吸引了超過1億用戶。

馬化騰表示，為了進一步支持基礎研究，騰訊承諾在未來十年投入人民幣100億元，進一步建立新基石研究員項目。

據了解，新基石研究員項目是一項聚焦原始創新、鼓勵自由探索、公益屬性的新型基礎研究資助項目，由騰訊公司在10年內出資人民幣100億元，成立新基石科學基金會，獨立運營，長期穩定地支持一批傑出科學家潛心基礎研究、實現原始創新。

在公司治理方面，馬化騰表示，公司非常高興能夠邀請張秀蘭教授在2022年8月加入騰訊董事會。劉熾平將會在接下來即將召開的年度股東會上離開騰訊董事會，並全心全意地擔任公司總裁。這次調整將會進一步明確董事會和高管職責的分離，進一步提升獨立董事比率，同時進一步提升女性董事的比例。「董事會與高管職責分離」是指更好地優化治理結構，更好地區別董事會和管理層的職責，管理層更好地向董事會進行彙報。