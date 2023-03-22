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晶片戰加審查制度 大陸科技巨擘發展聊天機器人遇阻

中央社／ 北京22日綜合外電報導
中國搜尋引擎巨擘百度發表自家聊天機器人反應欠佳，暴露出中國在聊天機器人競賽中，落後對手ChatGPT。 美聯社
中國搜尋引擎巨擘百度發表自家聊天機器人反應欠佳，暴露出中國在聊天機器人競賽中，落後對手ChatGPT。 美聯社

中國搜尋引擎巨擘百度發表自家聊天機器人反應欠佳，暴露出中國在聊天機器人競賽中，落後對手ChatGPT。北京的審查制度和美國的晶片出口管制，都阻撓中國發展人工智慧的野心。

法新社報導，百度16日發表自行研發的聊天機器人「文心一言」，以預錄的方式展示，包括根據簡單問題總結科幻小說情節，以及解答簡單的代數方程式，以避免政治上和事實上錯誤的答案。

自從OpenAI去年11月發表ChatGPT後，掀起全球AI市場淘金潮，中國的阿里巴巴、京東、網易和TikTok母公司字節跳動都投入發展可以模仿人類語言的聊天機器人服務。

ChatGPT在中國掀起流行，迫使百度和中國其他公司急著奪回在主場的掌控權。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）研究員希恩（Matt Sheehan）指出：「OpenAI光在測試GPT-4的時間可能就和百度打造文心一言的時間一樣長。」

「中國的科技生態圈沒有資助開放性研究的傳統，開放性研究沒有明確的獲利道路。」

●中國審查制度

中國聊天機器人開發者頭痛的問題之一，就是北京嚴格的言論審查，不容許任何挑戰中國共產黨的言論。像是知名卡通角色「小熊維尼」即因中國國家主席習近平屢次被比為小熊維尼，而遭封殺。

在被問到習近平是否為優秀的國家領導人時，一款中國公開表現最佳、由北京清華大學研發類似ChatGPT的聊天機器人回答：「這項問題可能涉及倫理內容。請改提其他問題。」

歐華律師事務所（DLA Piper）科技律師賀寇伯（Lauren Hurcombe）指出，中國嚴格的網路限制意味著企業「和西方競爭者相比，在訓練方面數據大幅減少」。文心一言尚未推出公眾版。

北京宣布希望在2030年前將中國打造成為在AI領域的全球領先國，而麥肯錫公司（McKinsey）預估，屆時AI產業每年將貢獻中國國內生產毛額（GDP）約6000億美元（約新台幣18兆3072億元）。

根據麥肯錫，當中大部分成長來自更多生產線的機器人、自動駕駛車輛，以及醫療突破。中國政府也已經利用AI加強大眾監控系統。

● 晶片戰

然而，美國為了扼殺中國野心勃勃的科技大業，透過制裁禁令，阻擋中國取得高階晶片、晶片製造設備，以及晶片設計軟體的管道。

華府的殺手鐧讓中國企業難以購入輝達A100和H100晶片，這些晶片被認為是大型AI訓練系統的標準配備。

賀寇伯指出：「癥結在於短期內能否生出國內的供應」。

然而，由於中國企業在美國去年10月宣布出口管制之前，就已經囤貨高階晶片，華府這項禁令的效果還要一段時間才會顯現。

百度本身擁有晶片設計部門崑崙，並且聲稱可以自行量產驅動旗下AI系統的7奈米晶片。

百度智能雲事業群總裁沈抖去年11月在投資人電話會議上，在被詢及美國禁令衝擊時說，「我們認為短期內衝擊十分有限」。

● AI落差

中國多年來聲稱申請人工智慧專利件數比美國多。但根據史丹佛大學（Stanford University）2022年AI指數報告，中國在被視為重要性和原創性指標的專利平均引用次數，在2020年和2021年則是遠遠落後美國和其他的開發中國家。

根據這項報告，美國AI新創公司數量也是中國的2倍，2021年民間投資AI金額也是中國的3倍。

中國當局由上而下刺激創新的手法，未能開花結果。

2018年成立的北京智源人工智能研究院，2年前推出一款類似ChatGPT產品「悟道」。

悟道雖然被形容為全球最大的AI語言模型，擁有1.75兆參數，遠遠超過OpenAI之前GPT-3的1750億參數。卻從未真正帶動起風潮。

AI 百度 文心一言 ChatGPT

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