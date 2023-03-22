江蘇無錫市台辦、市工信 為台企送政策送服務

江蘇省無錫市台辦主任陳明輝、市工信局副局長何銳玲率市區兩級台辦以及相關處室日前開展聯合調研進台企，面對面傾聽台商心聲，瞭解台企發展需求，解決台企實際問題，為在錫台企送政策送服務，推動各項惠企政策落實落細。

何銳玲表示，近年來政府為支援企業發展相繼推出了一系列惠企政策，此次與台辦開展聯合調研進台企活動，與台商近距離面對面交流，就是要把這些惠企資訊傳遞給台企。

鼓勵更多有技術創新能力和發展潛力的優質中小型台企積極申報市級創新型中小企業、省級「專精特新」中小企業和國家級「專精特新小巨人」企業，以此幫助台企提升創新力和競爭力，工信部門將持續為台企做好服務，做台企紮根無錫創新發展的堅強後盾。

陳明輝表示，下一步市台辦將邀請更多的職能部門走進基層走進台企，與台商台企零距離交流，面對面溝通，掌握台企實情，傾聽台商心聲，把“同等待遇”和各類惠企政策落到實處，進一步增強廣大台企台商的發展信心和發展動能。

陳明輝指出，希望廣大台商多宣傳無錫的營商環境，多講好無錫的發展故事，帶動更多的台商和台青來無錫發展。作為台商台企的「娘家人」，台辦將始終秉承「兩岸一家親」，一如既往地為來錫發展的台商、台企、台青做好各項服務，推動錫台各領域交流合作再上新台階。

聯合調研組先後走訪嘉碩科技、西達生物、三能器具等三家市級「創新型」和「專精特新」台企，參觀企業研發中心、生產線和產品展示廳，座談瞭解企業經營狀況和研發創新情況。