再次裁員！曾充滿華人基因的Marvell成為對華脫鉤排頭兵

時隔半年不到，Marvell再次裁員。去年10月，Marvell裁撤中國區上海和成都分公司的大部分研發成員，集微網獲悉，這一次裁員將裁撤中國區全部研發團隊，正式通知將於本周三下達。

一位接近Marvell的人士告訴集微網，此次中國區裁員計劃是Marvell全球裁員中的主要部分。該公司計劃近期在全球範圍內裁撤約15%左右研發人員，約1000人，其中美國本土僅佔5%左右，剩餘大部分裁撤名額位於中國，而中國區最新一輪的裁員可以看作是去年10月裁員動作的延續。

激進「脫華」為哪般？

當時，Marvell將中國區裁員的原因解釋為「公司在全球範圍內的業務及組織架構調整」，裁撤中國子公司邁威邇上海和邁威邇成都的SPG部門；裁撤邁威邇上海的PHY部門；裁撤邁威邇上海的ASIC部門的Design Verification團隊；裁撤邁威邇上海的IT部門的Engineering團隊，部分裁撤Infrastructure團隊，保留部分IT支持人員；裁撤邁威邇成都GREWS部門，裁撤邁威邇上海GREWS部門部分人員。賠償方案為N+3，或者還有1萬元的速簽費。這一賠償方案與2015年底的大裁員賠償方案相差無幾，因此今年3月的裁員大概率也會沿用這一方案。

目前Marvell中國區在上海、南京、成都、北京設有子公司，本次裁撤去年剩餘的研發部門，其餘部門和人員在完成當前客戶的合同收尾工作後預計也將被裁撤。「相當於最後Marvell將整個撤出中國市場。」

雖然美國制裁下衆多美國半導體企業在華業務都受到了不同程度的影響，去年也有美光、TI、Lam Research等企業進行裁員，但是沒有哪一家公司像Marvell一樣表現得如此激進。

一方面，上述人士分析，Marvell與其他外企相比一大不同之處在於它在中國區確實設有涉及高端產品的研發團隊，因此受美國製裁影響也會更大。「設計服務團隊做的都是比較高端的芯片，並且是盈利的，比如5nm芯片的設計服務。受制裁影響，這部分對外的設計服務業務被迫終止。諸如此類涉及先進製程的項目都執行不下去，管理層可能認為在中國研發工作開展越來越難，乾脆就整體收縮。」

另一方面，在一位Marvell員工看來，公司老板自上任以來一直努力向美國政府示好，也不排除有撈取政治資本將來從政的打算，加之本身就不太想與中國有太多業務往來，因此公司的發展基調就是完全踐行美國政府的脫鉤政策。

令Marvell「頭疼」的中國市場

事實上，中國市場已經成為令Marvell頭疼不已的存在。

Marvell今年3月公佈的業績顯示，截至今年1月28日，其2023財年淨營收達到創紀錄的59.2億美元，同比增長32.7%；淨虧損為1.635億美元，大大低於上一年淨虧損4.21億美元大幅收窄。其中中國大陸市場營收佔比高達42%，雖然Marvell強調發往該地區的芯片大部分與向在中國設有工廠或合同製造業務的非中國客戶的銷售有關，但其重要性不言而喻。

面對這一重要市場，該公司擔憂，美國實體清單新增了許多中國公司和實體，對其施加出口限制，制制了對Marvell的芯片需求，加劇了本已充滿挑戰的宏觀經濟環境。對部分中國客戶的銷售需要出口許可證，但是相關機搆已拒絕了Marvell的部分申請，並且無法保證美國政府會批准未來的許可證申請。

Marvell還擔心，由於無法保證對中國客戶的銷售，該地區客戶可能會將其視為「不可靠供應商」，可能導致未來部分中國客戶提前大量囤積芯片，或者更換供應商。同時，中國政府還公佈了「不可靠實體清單規定」，被列入不可靠供應商名單會對其業務和運營產生不利影響。

上述不可控因素都將對Marvell中國市場的前景產生無法預測的風險。





此外，隨著Marvell對Inphi的併購完成，其在中國南京的子公司，以及另一個Cortina Network System深圳子公司是否也將在未來受到脫華波及值得關注。

Marvell中國研發人員何去何從

Marvell在中國的員工總數一度接近千人，在中國上海、南京、成都和北京都曾設有研發中心，其中設在上海的國際研發中心曾擁有800多名研發人員，是繼美國總部、以色列以外的第三大研發中心。經過多次裁員以及跳槽，上海、南京等地仍有數量龐大的資深研發團隊。

根據集微網去年10月的報導，上一輪裁員中部分中國的核心員工提前得到了通知，並獲得了內部轉崗至新加坡的機會，還有相當一部分員工申請去了美國，本輪裁員不知是否也會提供類似的選項。

一位熟悉此事的人士告訴集微網，研發團隊的領導其實已經提前知道此事，部分領導在嘗試接洽一些比較心儀的公司，最理想的期望對方能接收整個團隊。「比如有些提前行動的部門已經找好下家，有些部門此前對此事不太上心的，最近打算主動聯系芯原、中興微電子、景略等公司，希望能打包接收團隊。」該人士表示，「但是今年以來整個行業基本都在降本增效，而Marvell這些研發團隊成員都是資歷很深的，人數可能有五六十人，整個團隊接盤代價不小，國內公司很可能接不動。」

集微網獲悉，ASR等公司近日都曾到Marvell辦公室外去蹲點「搶人」。但是可能員工最希望的還是整個團隊一起到新公司。「有員工已經被多個獵頭盯上了，但是被告知再等等，就是更希望和原來的團隊在一起。」

根據相關統計，2022年芯片行業是薪資漲幅最高的行業，平均漲幅超過50%。其中不乏有芯片工程師通過「三級跳」實現薪資連繙幾番的情況。然而進入2023年，行情急轉直下，越來越多的芯片大廠開始降薪、裁員、停發年終獎。雖然半導體人才缺口仍在，但是能夠這樣打包接收數十人研發團隊的公司，估計寥寥無幾。

更重要的是，這樣一個成熟的研發團隊如果進入新的企業，在項目分配、企業文化、團隊融合等方面可能都會出現不小的挑戰。「熟悉了Marvell這樣外企管理風格出來的員工，很大程度上會難以適應民企、國企的行事風格。要麽卷死，要麽呆板僵硬，舒服慣了的外企資深員工很可能水土不服。」該人士表示，「有匹配度的產品和技術，有足夠大的體量，有外企管理風格或背景，這樣的公司能夠數得出來的有哪些？」

或許Marvell的中國研發人員最後只能「散為滿天星」。

結語

經過多次併購，Marvell已經在轉向數據網絡「軟市場」的方向絕塵而去；同時，這家由華裔創立的半導體企業，也在加速擺脫身上中國元素，不由得讓人唏噓。（校對/張軼群）