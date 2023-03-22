針對網傳HamsterRoboticsLab公司新聞影射瑞芯微的聲明

集微網消息，近日，有外媒報道稱俄羅斯公司Hamster Robotics Lab即將在自己的生產設施中完成基於中國某「R公司」芯片的單板計算機、處理器模塊和主板的開發和生產，疑影射指該公司為瑞芯微，對此瑞芯微發出聲明。



瑞芯微指出，從未向Hamster Robotics Lab公司提供任何瑞芯微產品或技術支持。此外，瑞芯微表示，我司一貫嚴格遵守所有適用的出口管制法規，從未與受限國家/地區及受限方開展任何業務，也禁止將瑞芯微產品用於任何出口貿易法規嚴禁的活動。

以下為瑞芯微的正式聲明：

針對網傳Hamster Robotics Lab公司新聞影射瑞芯微的聲明

對於近日網傳未經證實的有關「Hamster Robotics Lab公司採用基於中國某R公司處理器」的報導，我司特此聲明：

1、我司從未向Hamster Robotics Lab公司提供任何瑞芯微產品或技術支持。

2、我司一貫嚴格遵守所有適用的出口管製法規，從未與受限國家/地區及受限方開展任何業務，也禁止將瑞芯微產品用於任何出口貿易法規嚴禁的活動。

瑞芯微電子股份有限公司

2023年3月21日