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中國-東盟產學研基地揭牌

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國僑商聯合會常務副會長、廣西僑商投資企業協會會長王琳達20日在廣西南寧表示，廣西僑商將不斷加強與高校的戰略合作，通過開展技術創新，推進產學研一體化，更好開拓國際市場。

中新社報導，中國—東盟（東協）產學研合作基地當天在中國—東盟經貿中心揭牌成立。該基地由廣西僑商投資企業協會、廣西民族大學以及北部灣產權交易所集團股份有限公司共建。三方將利用各自資源優勢，探索共同開展相關項目研究，合作內容還包括派留學生到僑商企業開展涉外經貿文化交流活動，開展跨境金融培訓等方面。

廣西民族大學於2010年設立東盟學院，致力於培養面向東盟的國際化專門人才，推進中國與東盟國際交流合作，助力廣西外向型經濟發展。

廣西民族大學東盟學院常務副院長葉興藝當天表示，中國—東盟產學研合作基地成立後，學院將發揮東盟小語種專業人才薈萃的優勢，推動構建「政、學、研、用」相結合的服務體系，助力僑商企業發展壯大。

廣西正在建設面向東盟的金融開放門戶。北部灣產權交易所集團股份有限公司總經理蒙健林表示，中國—東盟產學研合作基地成立，對於完善交易所平台功能具有重要意義，也是該集團推動國際合作的重要舉措。

接下來，北部灣產權交易所將進一步完善在柬埔寨、泰國等東盟國家的服務網點，幫助廣西僑商更好開拓《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）成員國市場。

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