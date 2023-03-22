陸第三屆消博會 境外客商大增

第三屆中國國際消費品博覽會（簡稱「消博會」）將於4月中旬在海南省海口市舉辦。海口海關21日稱，首批展品於當日入境通關後運抵展會現場。

中新社報導，該批貨物共計37件，貨值14.9萬美元，包括服裝、首飾、家具等品類。展品採用「一體化」通關模式，從主賓國義大利起飛運抵廣州白雲國際機場，經海口海關和廣州海關申報、驗放後轉運至海口。

第三屆消博會將成為今年中國四大國家級展會中首場線下舉辦的展會，展覽總面積10萬平方米，其中國際展區8萬平方米，國內展區2萬平方米。海關方面表示，相較於前兩屆，本屆展會境外參展的品牌和展商數量有了顯著增加。

「為了幫助我們及時申報，海口海關成立了一對一服務機制，實時跟蹤商品物流信息，悉心指導完成系統操作」。負責辦理首批展品報關手續的物流服務商海程邦達國際物流有限公司業務人員李奡泠說，海關便捷高效的服務讓企業感受到海南自貿港一流的通關環境。

為保障第三屆消博會舉辦，海口海關針對性指導企業利用中國（海南）國際貿易單一窗口完成展品暫進備案、通關申報、查驗放行等手續。在報關現場，設立「消博會通關綠色通道」，提供7×24小時全天候通關服務，確保參展商品和物資零延時通關。

第三屆消博會組委會透露，目前展會已吸引境內外各類採購商團組和特邀嘉賓近4萬人報名。值得一提的是，本屆消博會境外客商規模大幅增加，尤其在海南恢復入境免簽政策後，義大利、法國、德國、瑞士、白俄羅斯、巴西、日本、韓國、新加坡、越南、印度尼西亞、泰國、柬埔寨等國家的專業採購商積極響應。