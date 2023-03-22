跨交會意向成交額 逾40億美元

為期三天的2023中國跨境電商交易會（簡稱跨交會）20日在福州閉幕。據跨交會組委會當天晚間披露，本屆跨交會達成意向成交金額超40億美元。

中新社報導，面積達7萬平方米的跨交會展廳內展出了大陸全國20多個省市及地區60多個特色產業，來自江蘇、吉林、山東、浙江、重慶等地的30多個電商協會也組團到展會採購。

跨交會期間，多個全球跨境電商生態圈合作項目簽約。其中，福建省電子商務促進會與菲律賓電子商務聯合會共同簽署合作協議。

同時，跨境電商綜試區發展交流大會、中國跨境電商市場渠道私享會等50多場論壇和活動相繼舉辦，聚焦「出海」新生態，共探外貿模式創新。

跨交會創始人、福建省進出口商會會長阮衛星表示，跨交會將開闢更優質更多元的國際供應鏈。目前跨交會組委會已分別與多國合作夥伴商定，今年將分別赴美國、越南、泰國、菲律賓、印尼等國家舉辦巡迴展覽。本屆跨交會由商務部外貿發展事務局、福建省進出口商會等共同主辦。