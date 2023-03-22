成本降3成 湖南打造非洲咖啡產業鏈

2023中非咖啡產業合作論壇暨非洲咖啡推介會20日在中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區雨花區塊舉行。資料顯示，湖南對非咖啡全產業鏈初步形成，去年非洲咖啡豆在湘銷售量超過1000噸，今年將實現翻番。

中新社報導，「雨花區塊」作為中非經貿深度合作先行區核心區，2020年在湖南高橋大市場打造了非洲咖啡交易中心。依託中非經貿博覽會和湖南自貿試驗區兩大平台，中非咖啡全產業鏈加速推進。目前，「雨花區塊」拉通了非洲咖啡採購、研發生產、品牌孵化、展示銷售等環節，使咖啡整體成本比市面同類產品要低三成。

「雨花區塊」面對上游供應端，已在非洲設立咖啡採購服務中心，引入專業機構進行非洲咖啡供應商對接以及源頭品控等；對加工端，攜手非洲在華非資源性產品集散深加工園，推進咖啡倉儲、加工、研發等；對供應鏈金融端，建立咖啡供應鏈白名單制度，向進口企業提供提單融資、信用證融資等融資手段；對下游銷售端，建設的「非洲品牌倉」中有60%為咖啡品牌。

報導稱，藉助咖啡全產業鏈優勢，湖南高橋大市場去年咖啡豆銷售額達10億元（人民幣，下同），同比增長26%，其中非洲咖啡豆銷售量占總銷售量的40%。市場內不少商戶轉型升級，以非洲咖啡豆為原材料孵化本土咖啡品牌，如商戶景建華創立的「小咖主」，已完成1億元A輪融資，在中國相繼開了20多家門店。

論壇現場，來自衣索比亞、烏干達等非洲五國的駐華使節分別推介了本國咖啡。衣索比亞駐華大使館副館長德瓦諾．科迪爾表示，將逐步加強對中國的咖啡出口，增加出口附加值，湖南是承接衣索比亞咖啡最佳地方。

目前「雨花區塊」正通過一系列經貿對接活動，推進咖啡企業與衣索比亞、盧旺達、烏干達、坦尚尼亞、肯亞等國家咖啡產區進行合作。同時，啟動與烏干達22家優質咖啡豆供應商對接，推進烏干達咖啡豆通過「雨花區塊」走進中國市場。