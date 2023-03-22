總投資超4700億人民幣 遼寧1816項目開工

遼寧省20日舉辦2023年一季度重點項目集中開工動員大會，1816個新項目集中開工，總投資超4700億元（人民幣，下同）。

中新社報導，本次動員大會主會場設在瀋陽億緯鋰能儲能與動力電池項目工程現場。該項目總投資100億元，計畫分兩期建設，將於2026年正式投產。該項目的開工建設，對於鞏固瀋陽市汽車產業重鎮地位、搶占新能源汽車產業高地具有重要意義。

除瀋陽主會場之外，遼寧省其他各市及瀋撫示範區設分會場以視頻連線方式同步啟幕。本次開工的項目數量、規模、質量均達到歷年同期最好水平。

從項目類別看，本次集中開工的產業項目1005個，主要包括裝備製造、冶金新材料、精細化工、高新技術、商貿輕工等項目，總投資2587億元。基礎設施項目560個，主要包括交通、水利、能源、城建及園區等項目，總投資1652億元。此外，還有生態環保、教育醫療等項目251個，總投資514億元。

從投資規模看，本次開工的億元以上項目703個，總投資4422億元。10億元以上項目78個，總投資2957億元。100億元以上重大項目8個，總投資1655億元。

除上述各項新開工項目之外，遼寧省從年初以來相繼復工的續建項目數量為5000個左右，復工項目數量和投資進度均好於往年的同期水平。