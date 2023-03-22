獎補國家現代農業產業園等 陸推鄉村產業建設

大陸財政部20日公布，2023年，在對以前年度符合條件的項目給予延續支持的基礎上，中央財政支持新創建50個國家現代農業產業園、40個優勢特色產業集群、200個農業產業強鎮。

中新社報導，對批准創建或建設的國家現代農業產業園、優勢特色產業集群、農業產業強鎮，中央財政分年分類給予獎補支持。為引導和撬動更多資源要素向鄉村匯聚，探索產業集聚發展模式，整體提升農業產業鏈供應鏈現代化水平，農業農村部、財政部2023年繼續統籌推進農業產業融合發展工作。

農業農村部、財政部提醒，各地申報國家現代農業產業園、優勢特色產業集群、農業產業強鎮時，要重點圍繞保障糧食和重要農產品穩定安全供給。聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養殖、天然橡膠、棉花、食糖、乳製品、種業、設施農業等關係國計民生的重要農產品，適當兼顧其他優勢特色農產品。同時，注重延長產業鏈條，把全產業鏈增值收益更多留在農村、留給農民。

財政部另外表示，去年安排資金118.7億元人民幣，著力構建省縣鄉梯次布局、點線面協同推進的現代鄉村產業體系。2022年共支持新創建50個國家現代農業產業園、40個優勢特色產業集群、以及200個農業產業強鎮。

按照不超過基礎設施建設總造價30%的補助標準，支持新型農業經營主體圍繞蔬菜、水果並兼顧地方優勢特色品種，建設通風貯藏設施等農產品產地冷藏保鮮設施，增強農產品生產供給彈性和抗風險能力。