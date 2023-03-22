一帶一路進出口額 北京同比增28%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

北京市統計局、國家統計局北京調查總隊21日發布「北京市2022年國民經濟和社會發展統計公報」，公報顯示，2022年北京地區對「一帶一路」沿線國家和地區進出口1.59萬億元（人民幣，下同），同比增長28.2%，占地區進出口總值的43.7%。

根據中新社報導，初步核算，2022年北京實現地區生產總值41610.9億元，比上年增長0.7%。2022年北京地區進出口總值36445.5億元，比上年增長19.7%。其中，進口30555.5億元，比上年增長25.7%；出口5890.0億元，比上年下降3.8%。

2022年，北京整體經濟結構進一步優化，優勢行業持續發揮支撐帶動作用，信息服務業、金融業、科技服務業占全市地區生產總值的比重為45.9%，較上年提高了2.5個百分點。部分高技術產品生產均保持較快增長，新能源汽車、風力發電機組、氣動元件產量同比分別增長了1.9倍、45.6%和36.5%。

2022年，北京數字經濟釋放發展活力，全年數字經濟實現增加值17330.2億元，按現價計算，比上年增長4.4%，占全市地區生產總值的比重達到41.6%，比上年提高1.2個百分點。雲計算、人工智能等新基建項目固定資產投資比上年增長25.5%，新增5G基站2.4萬個，進一步夯實數字經濟發展底座。截至2022年末，固定互聯網寬帶接入用戶數比上年末增長8.8%，移動互聯網接入流量比上年末增長14.6%。 　　

2022年，北京新消費新開放表現活躍，全年限額以上批發零售業、住宿餐飲業實現網上零售額5485.6億元，占社會消費品零售總額的比重為39.8%，同比提高3.5個百分點。

北京

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