477工程 北京副中心拚建設

2023北京城市副中心產業高質量發展大會20日舉行，會中決定北京城市副中心今年將繼續保持千億元（人民幣，下同）投資規模，安排477個重大工程支撐項目，涉及基礎設施、民生改善、產業三大領域，社會資本將以更深層次、更多途徑、更新模式，參與建設。

中新社報導，北京市通州區發改委主任姚偉龍表示，副中心從有序拉開城市框架向全面提升城市功能和品質轉變，森林覆蓋率從2016年的28.5%提高到2022年的34%，京杭大運河京冀段62公里實現旅遊通航。17所市級優質教育資源以名校辦分校或新建校區等形式批量入駐，5所市級優質醫療資源落戶，細顆粒物年平均濃度從80微克/立方米降低到33微克/立方米，城市功能品質顯著提升，社會資本熱情高漲。

姚偉龍表示，副中心投資額實現了從百億級至千億級的歷史性跨越，從2020年起連續3年保持千億元投資規模，位列北京市第一梯隊。今年將繼續保持千億元投資規模，共安排477個重大工程支撐項目，涉及基礎設施、民生改善、產業三大領域，數目為近年來最多，全年融資需求近400億元，社會資本將以更深層次、更多途徑、更新模式，參與到副中心建設。

北京市通州區經信局局長耿磊表示，近年來，副中心緊抓非首都功能疏解和國家服務業擴大開放綜合示範區、中國（北京）自由貿易試驗區建設機遇，一批高能級、戰略性的頭部企業和高端要素實現落戶，一批金融類、總部型的「高精尖」項目加速集聚。

耿磊說，副中心將創新發展數字經濟，打造具有國際競爭力的數字產業集群，成為數字經濟新標桿。聚力發展現代金融，打造全球財富管理中心、全球綠色金融和可持續金融中心，加快建設國家綠色發展示範區。加快發展先進製造，培育發展新一代先進製造業，切實支撐打造錯位互補、生態聚合的高精尖產業新高地。