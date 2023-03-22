陸黃金消費回暖 鉑金需求看漲

上海20日舉辦「2023年鉑金市場新媒體培訓班」，專家在會中表示，今年春節到元宵節期間中國黃金消費呈現快速回暖勢頭，而2023年中國的鉑金需求亦將大幅增長。

中新社報導，北京黃金經濟發展研究中心主任陶明浩表示，2013年以來至2022年，中國一直保持著全球最大黃金消費國地位，2022年，中國市場在全球金飾總需求中占比超過27%。同時中國也是全球最大的鉑族金屬消費市場，大約占全球總需求量的三成。

陶明浩稱，2022年，上海黃金交易所全年黃金成交量共計約3.88萬噸（雙邊）、同比增長11.49%，成交額15.18萬億元人民幣（雙邊）、同比增長16.06%；鉑金成交量約124.37噸（雙邊），同比增長3.1%，創下自鉑金業務上線以來的歷史新高，全年鉑金成交額261.31億元人民幣（雙邊）、同比下降0.78%。當年，中國生產黃金372.048噸、同比增長13.09%。

他說，中國黃金協會的數據顯示，今年春節到元宵節期間，中國黃金消費同比增長18.2%，呈現快速回暖勢頭，已基本恢復至2019年同期水平。

世界鉑金投資協會中國市場研究負責人張文斌指出，全球年均鉑金產量180噸左右，約為黃金年均產量的5%，截至2022年底，全球已知鉑金地表存量僅約8500噸。中國鉑族金屬的總儲量為126.73噸，只有黃金總儲量的6%。鉑金是名副其實的貴金屬。

2022年全球鉑金總需求為200.6噸，需求結構為：汽車製造、首飾、工業和投資。張文斌預計，2023年全球鉑金需求將強勁增長24%，其原因包括：催化劑中的鉑金替代鈀金且載鉑量提高，將促全球汽車業鉑金需求增長10%；玻璃行業鉑金需求大幅增長55%，抵消了化工、電子等行業鉑金需求的下降，或帶動2023年全球工業鉑金需求創歷史最高水平；鉑金金條和鉑金金幣的需求強勁，將刺激2023年鉑金投資增長超過28噸。

他指出，隨著疫情防控措施優化，中國的首飾消費將增長，預計2023年中國鉑金需求的增幅將達15%。總體而言，2023年全球首飾的鉑金需求將增長2%至60噸。