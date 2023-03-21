昆台產業合作試驗10年 陸官方：讓台胞融得進、發展好

江蘇省昆山市兩岸產業合作試驗區21日在昆山市舉辦設區10周年座談會，會中介紹截至去年底，台資累計在昆山共有5,796個項目，近700億美元（約新台幣2.1兆元）投資總額，台灣百大企業赴昆山投資布局超過七成。

國台辦副主任潘掌賢通過視頻發言強調，要讓台胞「願意來、留得住、融得進、發展好」；昆山市台協會長孫德聰則呼籲在兩岸關係特殊狀況下，大家應該共同想辦法讓更多台胞在昆山生活更好，並為兩岸關係說好話。

潘掌賢指出，昆山市「因台資而興、台企而強」，台灣經濟發展離不開大陸，大陸發展越強盛，台灣經濟才能有更好前景，台胞才能更多獲利受益。同時也希望昆山市對台交流「大膽試、大膽闖」，吸引台商投資，台青創業。

孫德聰建議各部門、領導或能努力，把平潭給台灣的政策、浦東新區給全世界的政策進行消化，然後爭取給昆山試驗區提供更多的政策。

江蘇省副省長夏心旻表示，蘇台貿易額佔兩岸貿易額的五分之一，未來江蘇將著力點放在實體經濟，實現產業高端化、智慧化與綠色化，並希望在蘇台企能堅定發展信心，把機遇轉為現實生產力與競爭力。

會上也新發布昆台「易鹿通」App的台胞就業創業平台，該平台將提供一站式服務，包括旅遊、創業、就業、生活與學習等訊息，推進兩岸交流數位化，並實現線上線下融合，為台胞提供便利。

會上進行項目簽約共56個台資項目，本次開工項目共16個，投產項目共23個。

昆山深化兩岸合作試驗區於2013年2月成立，其中「省部級聯席會議」扮演了重要角色，並成為昆山在兩岸融合上的特色制度，自2013年9月16日國務院拍板後，每年召開一次，由江蘇省地方領導提出問題，發改委、國台辦、科技部、工信部、人行等國家部門進行回應，通過會議來形成政策。而該會議或是台胞每年最關切會議，因為會議中會針對兩岸合作、金融改革創新等進行討論。