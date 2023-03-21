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國台辦宋濤會見台灣商總 強調願促進兩岸交流與合作

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦主任宋濤廿一日晚間在北京釣魚台國賓館芳華苑會見商總理事長許舒博帶領的商總代表團一行。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦主任宋濤廿一日晚間在北京釣魚台國賓館芳華苑會見商總理事長許舒博帶領的商總代表團一行。記者賴錦宏/攝影

大陸國台辦主任宋濤廿一日下午會見商總訪問團時表示，很高興能夠有機會與台灣商界領袖見面，相信商總代表團為兩岸重啟交流開了個好頭，未來還會有更多台灣工商界團體來大陸交流。商總理事長許舒博則表示，希望儘快恢復台灣食品、農產品的商貿交易，並放寬台灣金融業在大陸的布局。

宋濤在北京釣魚台國賓館芳華苑會見許舒博時表示，今年中共總書記習近平發表新年講話時，強調兩岸同胞一家親，兩岸同胞要相向而行，攜手並進，來共同開創中華民族的偉大復興。中共中央台辦貫徹落實習近平總書記重要指示精神，順應台灣民眾的要求目標，要和平，要發展，要交流、要合作的意願，促進兩岸交流與合作。

也可以說，這次商總大陸訪問團來北京，就是兩岸交流的一項重要的活動，相信參訪團使兩岸交流開了一個好頭，還會有更多的台灣代表團到大陸來。

宋濤表示，商總長期以來堅持「九二共識」，參與大陸經濟社會發展的建設，做了很多事情，陸方給予高度評價和認可。今天代表團來北京，很樂意能夠藉此機會聽取大家對發展兩岸關係，來維護台海和平，共同發展的意見和建議。

許舒博則表示，今天他帶商總理事、董事長來北京，最主要就是闡明：兩岸交流了幾十年，交流是不可能中斷的。不管兩岸發生什麼事，交流都不能中斷。他舉例，他和參與會見的副主任潘賢掌是老鄉，兩人都是泉州人，所以「臍帶」是不可能斷的。

許舒博話鋒一轉表示，目前在台灣雖然有不同的聲音，但是他認為兩岸之間，尤其這幾年兩岸經貿佔比達百分之四十幾，商貿交流更不可中斷，所以這次來也希望能夠啟動更多交流，能儘快的解決現有問題，希望全面恢復和大陸交流。他說，「台灣大陸之間的經貿是依存關係，也就是互補關係」。

他表示，兩岸很多的產業鍊是連接在一起的，一旦中斷了很多的事情就不能做，所以希望能夠保持正常交流合作。「尤其宋主任上來以後，我們寄予非常大的厚望，希望能夠有更大的開展」。

許舒博表示，商總此行有幾個訴求，包括台灣的食品和農產品，事實上過去台灣做得也不錯；其次台灣在大陸金融的佈局需要加強，雖然很多台灣金融產業已到大陸設點，還是受到許多限制。

他說，金融業是所有產業的火車頭，台商在大陸融資不易，造成資金運轉困難，進而盼能夠打破僵局，重啟「兩岸金融會談」，協助台灣金融產業，如銀行、投信、證券、期貨、壽險、產險、保經、保代各業能加速在大陸布局。

許舒博還指出，大陸經濟今年目標為「擴大內需」，釋出不少政策，譬如鼓勵企業發展品牌。以往至少經營超過一甲子才能稱為老字號店家，現降至50年以上即可申請入選，因此將爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到相同「國民待遇」與支持，以利打開兩岸商機。

商總 北京 習近平

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