國台辦宋濤會見台灣商總 強調願促進兩岸交流與合作

大陸國台辦主任宋濤廿一日下午會見商總訪問團時表示，很高興能夠有機會與台灣商界領袖見面，相信商總代表團為兩岸重啟交流開了個好頭，未來還會有更多台灣工商界團體來大陸交流。商總理事長許舒博則表示，希望儘快恢復台灣食品、農產品的商貿交易，並放寬台灣金融業在大陸的布局。

宋濤在北京釣魚台國賓館芳華苑會見許舒博時表示，今年中共總書記習近平發表新年講話時，強調兩岸同胞一家親，兩岸同胞要相向而行，攜手並進，來共同開創中華民族的偉大復興。中共中央台辦貫徹落實習近平總書記重要指示精神，順應台灣民眾的要求目標，要和平，要發展，要交流、要合作的意願，促進兩岸交流與合作。

也可以說，這次商總大陸訪問團來北京，就是兩岸交流的一項重要的活動，相信參訪團使兩岸交流開了一個好頭，還會有更多的台灣代表團到大陸來。

宋濤表示，商總長期以來堅持「九二共識」，參與大陸經濟社會發展的建設，做了很多事情，陸方給予高度評價和認可。今天代表團來北京，很樂意能夠藉此機會聽取大家對發展兩岸關係，來維護台海和平，共同發展的意見和建議。

許舒博則表示，今天他帶商總理事、董事長來北京，最主要就是闡明：兩岸交流了幾十年，交流是不可能中斷的。不管兩岸發生什麼事，交流都不能中斷。他舉例，他和參與會見的副主任潘賢掌是老鄉，兩人都是泉州人，所以「臍帶」是不可能斷的。

許舒博話鋒一轉表示，目前在台灣雖然有不同的聲音，但是他認為兩岸之間，尤其這幾年兩岸經貿佔比達百分之四十幾，商貿交流更不可中斷，所以這次來也希望能夠啟動更多交流，能儘快的解決現有問題，希望全面恢復和大陸交流。他說，「台灣大陸之間的經貿是依存關係，也就是互補關係」。

他表示，兩岸很多的產業鍊是連接在一起的，一旦中斷了很多的事情就不能做，所以希望能夠保持正常交流合作。「尤其宋主任上來以後，我們寄予非常大的厚望，希望能夠有更大的開展」。

許舒博表示，商總此行有幾個訴求，包括台灣的食品和農產品，事實上過去台灣做得也不錯；其次台灣在大陸金融的佈局需要加強，雖然很多台灣金融產業已到大陸設點，還是受到許多限制。

他說，金融業是所有產業的火車頭，台商在大陸融資不易，造成資金運轉困難，進而盼能夠打破僵局，重啟「兩岸金融會談」，協助台灣金融產業，如銀行、投信、證券、期貨、壽險、產險、保經、保代各業能加速在大陸布局。

許舒博還指出，大陸經濟今年目標為「擴大內需」，釋出不少政策，譬如鼓勵企業發展品牌。以往至少經營超過一甲子才能稱為老字號店家，現降至50年以上即可申請入選，因此將爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到相同「國民待遇」與支持，以利打開兩岸商機。