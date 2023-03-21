中國工業大獎 台資企業分獲獎

中國工業領域最高獎項—第七屆中國工業大獎發布會19日在北京舉行。在大陸的台資企業首次參與了申報評審，最終冠捷電子公司、旺旺集團等8家（個）台資企業和項目分獲大獎、表彰獎、提名獎。

中新社報導，經過企業自願申報、資格審查、行業專家評審、綜合專家評審、工作委員會表決、實地考察、徵求國家相關部門意見、審定委員會審議、社會公示及上報國務院等環節，授予19家企業、19個項目中國工業大獎，授予26家企業、22個項目中國工業大獎表彰獎，授予17家企業、20個項目中國工業大獎提名獎。

中國工業大獎是經國務院批准設立的中國工業領域最高獎項，由中國工業經濟聯合會牽頭，聯合中國煤炭工業協會等共14家相關全國性工業行業協會和各省區市工業經濟聯合會共同發起並組織實施。這些獲獎企業和項目在自主創新、強國使命、轉型升級、綠色低碳等方面起到突出引導作用，取得突破和創新成果，形成了一系列卓有成效的經驗和做法。

中國工業經濟聯合會會長李毅中表示，第七屆中國工業大獎以推動高水平科技自立自強、提升產業鏈現代化水平、實現工業高質量發展為重點，著重突出四方面的引導作用：一是突出自主創新，二是突出強國使命，三是突出轉型升級，四是突出綠色低碳。