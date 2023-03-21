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同比增長38% 陸疫後民航運量回升

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸疫後民航旅客運輸規模繼續回升。3月20日，中國民航局官網發布中國民航2023年2月份主要生產指標統計：2月，民航完成旅客運輸量4320萬人次，同比增長38%，其中國內航線完成旅客運輸量4249.5萬人次，同比增長36.1%，國際航線完成旅客運輸量70.6萬人次，同比增長756%。

澎湃新聞報導，今年1-2月，大陸民航累計完成旅客運輸量8297.5萬人次，較上年同期增長36.5%。其中1月份完成旅客運輸量3977.5萬人次，同比增長34.8%。

根據中國民航局早前發佈的「2022年全國民用運輸機場生產統計公報」，2022年大陸民用運輸機場完成旅客吞吐量52003.3萬人次，比上年下降42.7%，恢復到2019年的38.5%。

分航線看，大陸國內航線完成51634.9萬人次，比上年下降42.9%，恢復到2019年的42.6%（其中港澳台航線完成149.3萬人次，比上年下降11.1%，恢復到2019年的5.4%）；國際航線完成368.4萬人次，比上年增長20.7%，恢復到2019年的2.6%。

航線 民航局

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