陸海關總署發布 外貿進出口明顯回穩

中國大陸海關總署署長俞建華20日稱，2月以來中國外貿進出口明顯回穩，競爭優勢依然明顯。

中新社報導，今年前兩個月中國進出口總值同比下降0.8%，以美元計同比降幅達8.3%，引發外界對中國外貿走勢的擔憂。對此，俞建華在當天舉行的新聞發布會上表示，今年中國外貿開局平穩，趨勢向好。前兩個月中國出口總值創歷史新高，同比增長0.9%，好於預期。進出口總值超過6萬億元人民幣，這在史上是第二次。

他表示，如果剔除「一次性因素」，今年前兩個月中國進出口額同比增長超過10%。從趨勢上看來，按周監測，2月以來中國外貿進出口明顯回穩，2月最後一周比前一周環比增長超過15%。

至於港口貨櫃空箱數量增加，俞建華稱，這種現象背後有前一個時期新貨櫃投放量過大、國內堆存成本較低、國外疫情緩解後空箱短期大量回流的原因，也有季節性規律作用。

他表示，大量空箱在中國港口蓄勢待發，某種程度上也反映了國際市場依然看好中國下一階段的出口能力。從海關最新數據看，2月下旬以來，出口用箱量在持續增長。

俞建華稱，前兩個月更多企業進入外貿領域，海關新備案外貿經營主體4.6萬家，說明大家的信心在積聚、恢復。此外，新增出口訂單金額增長企業比重也在連續提升。比較來看，中國競爭優勢依然明顯，隨著中國經濟形勢整體好轉，外貿前兩個月平穩開局的勢頭有望保持。