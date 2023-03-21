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吉林72個旅遊項目 投資逾千億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023年吉林省旅遊項目春季集中開工活動20日在全省各地同時舉行。本次集中開工的旅遊項目達到72個，其中新建項目14個，續建項目58個，總投資1083億元（人民幣，下同）。 　　

中新社報導，吉林省文化和旅遊廳表示，這是吉林省首次在旅遊領域舉行項目集中開工活動，也是吉林省旅遊業發展史上開工時間最早、項目數量最多的一次。

據悉，新開工項目聚焦冰雪產業、避暑休閒兩大品牌，涵蓋生態、康養、數字化等多種業態，既有北大湖、萬峰滑雪度假區擴建等引領冰雪產業發展的重大項目，也有查干湖、嫩江灣整體提升等生態避暑旅遊的標誌性項目；既有「滿鄉風情．七彩伊通」、遼源田雨小鎮等田園綜合體項目，也有長春國際影都、長春钜城等城市文旅綜合體項目。 　　

從項目分布上看，各地均有項目落位建設。長春、吉林、延邊項目數達到48個，總投資856.55億元；通化、梅河口分別開工建設5個和2個項目，投資規模達到157.5億元；四平、遼源、松原、白城、白山、長白山共17個項目，投資規模超69億元。 　　

其中，北大湖旅遊度假區整體開發項目總投資310億元，規畫建設集國際滑雪度假區、健康運動區、四季休閒區、山地風情區、林間藝術區、田園樂活區於一體的滑雪度假與四季旅居平衡度假目的地。

吉林省文化和旅遊廳廳長孫光芝表示，2023年，吉林省將充分展現文旅發展活力、激發潛力，全年計畫建設項目160個，總投資額1798億元，年度計畫完成投資額145億元，同比增長15%。

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