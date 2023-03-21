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邯石歐班列常態化運行

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

一列集裝箱列車20日從河北武安保稅物流中心駛出，在石家莊完成拼列作業後，將搭乘中歐班列駛往俄羅斯莫斯科。這標誌著「邯石歐」班列實現常態化運營，對於進一步連接一帶一路沿線國家和地區具有重要作用。

中新社報導，河北武安保稅物流中心作為河北首家獲批、邯鄲地區唯一的保稅物流中心，西聯內部廣袤腹地，是多個國家級發展戰略區域的重要節點。邯鄲與石家莊兩地合作推動「邯石歐」班列常態化開行，有助於打造冀中南物流增長極，為創建京津冀中歐班列集結中心再添新動能。 　　

河北陸港建設集團有限公司總裁劉銀朋表示，「邯石歐」班列實現常態化運營，在擴大京津冀中歐班列集結中心輻射區域的同時，也促進了石家莊中歐班列在大宗商品、國際貿易和特色產業等領域與邯鄲的聯動發展，為「河北製造」進軍國際市場開闢了穩定物流通道。

據悉，石家莊國際陸港2022年實現中歐班列開行506列，位居京津冀之首，增長率連續三年全國領先，發運範圍輻射50多個國家和地區。截至3月18日，石家莊國際陸港今年已開行中歐班列126列，貨值18.93億元人民幣，繼續保持京津冀同類國際陸港首位。

輻射 俄羅斯

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