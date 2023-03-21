外國在港領團、商界 參訪大灣區

大陸外交部駐香港特別行政區特派員公署19日舉行「感知大灣區，開拓新機遇」外國在港領團和商界參訪活動啟動儀式。30餘家外國駐港機構的總領事、代總領事或代表，近20家商會主要負責人，17家跨國企業、金融機構高管等百餘人出席儀式。

新華社報導，陸外交部駐港特派員公署特派員劉光源在啟動儀式上致辭表示，自「粵港澳大灣區發展規劃綱要」發布以來，大灣區發展熱潮湧動，產生巨大的「磁場效應」。隨著大陸內地與港澳全面恢復通關，大灣區建設已按下「加速鍵」。此次參訪活動獲得各界踴躍報名和熱情參與，參訪嘉賓涵蓋領團、商會、企業等各界人士，充分體現在港領團、商界對考察、投資大灣區，搶抓中國機遇的極大熱忱。

他指出，當前香港已迎來由治及興的新階段，「一國」原則更加堅固，「兩制」優勢更加彰顯。大灣區將為香港增添「興」的動能，提供「闖」的舞台，讓香港在融入國家發展大局過程中實現自身更好發展。

參訪團於19日至23日先後參訪深圳、東莞、廣州、珠海四市，參加一系列會見、參觀、考察活動。