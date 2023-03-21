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去年大灣區外貿2.5萬億美元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國海關總署署長俞建華20日在國新辦舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會上表示，去年，大灣區大陸內地9市和香港、澳門加起來，外貿總值達到2.5萬億美元，占全球貿易總量5%。

中通社報導，俞建華表示，粵港澳大灣區建設是大家共同關心關注的話題。大灣區內，一個國家、兩種制度、三個關稅區、三種貨幣，開了世界灣區建設的先例。可以說，大灣區是中國開放程度最高、活力最強的區域之一。　　

俞建華表示，下一步要加強三地海關監管互認，積極推進粵港、粵澳海關「跨境一鎖」，也就是兩地海關間對跨境車輛使用智能鎖，加強途中監管，在對方口岸快速通關，不用查驗，也不用拆箱。在推動「澳車北上」落地之後，加快推進「港車北上」。深化AEO互認和「單一窗口」合作，推動貿易數據聯通，探索實施「一單兩報」。優化簡易通關模式，便利人員往來和貨物流動。加強協作配合，共同用好管好港珠澳大橋這座圓夢橋、同心橋、自信橋、復興橋。　　

粵港澳大灣區，包括香港特別行政區、澳門特別行政區和廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市。地理條件優越，「三面環山，三江匯聚」，具有漫長海岸線、良好港口群、廣闊海域面。經濟腹地廣闊，泛珠三角區域擁有中國約1/5的國土面積、1/3的人口和1/3的經濟總量。

海關 香港

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