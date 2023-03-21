江西24條措施 投資招大引強

江西近日圍繞積極擴大有效投資、幫扶企業紓困解難、加快促進消費擴容和全力強外貿增外資等四個方面，推出24條財政措施。江西省財政廳20日就「關於實施積極財政政策並加力提效促進經濟回穩向好的若干措施」作解讀時稱，將集中力量助力投資、消費、外貿協同發展，推進經濟運行整體好轉。

中新社報導，擴大有效投資方面，「24條措施」提出加強「兩新一重」基礎設施建設，推進基礎性、公益性、補短板方面項目建設，進一步強化政府投資的引導帶動作用。同時，安排江西省科技專項資金18.15億元人民幣，實施科技強省戰略；支持國家虛擬現實創新中心、省級製造業創新中心、產業技術研究院等重大項目平台建設。

「24條措施」中將貿易水平和外貿合作質量作為穩定經濟的關鍵一環，盡量用最多的資源、最優的政策吸引各地資源要素落地江西。

「24條措施」中提出，將安排2億元人民幣支持招大引強，對國內外各行業製造業龍頭企業在江西投資總額超過2億美元（新設或增資）或30億元人民幣，具體投向優勢型、成長型和培育型企業，新設企業投產、增資企業擴產後，江西財政按核定的實際引資金額2%的比率一次性獎勵當地政府，最高不超過5000萬人民幣。

此外，支持引進培育總部企業，優化總部企業發展環境。支持跨國公司在江西省內新設地區總部和總部型機構，各地對開辦、購房和租房等給予資助，公司正常運營後，江西財政將給予最高3000萬人民幣一次性獎勵。

同時，深入實施「千企百展」工程，對企業出境參展給予資金補助。對符合條件的跨境電子商務申報出口，且自出口之日起6個月內因滯銷、退貨等原因原狀退運進境的商品（不含食品），免徵進口關稅和進口環節增值稅、消費稅。