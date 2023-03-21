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機器人釀白酒 四川邁出第一步

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
機器人釀酒成為現實！多個酒廠開始採用製造白酒的上甑機器人。（搜狐）
機器人釀酒成為現實！多個酒廠開始採用製造白酒的上甑機器人。（搜狐）

機器人釀酒成為現實！不管是儀狄還是杜康（均為傳說中的中國釀酒始祖），都不會想到在幾千年後的中國，有朝一日機器人會走上白酒釀造生產線。近日，在四川瀘州白酒產業園區的一座智能廠間，白酒智能釀造已走進現實。

中新社報導，空氣中瀰漫著濃濃的酒糟味，但這座智能廠間裡，看不到身著短衣、赤腳上陣的工人師傅，也不見一鏟一鍬、熱火朝天的勞作現場。偌大的廠房內，機械手臂、輸送機、摘酒設備、智能行車系統等設施在「智能釀造數字化管理系統」的統一指揮下，有條不紊地進行著釀造各道工序。

四川是中國白酒釀造大省，近年來，四川依托數字經濟、裝備製造產業優勢，加快探索白酒產業高端化、智能化、綠色化發展。2021年，中國工業互聯網首個標識解析白酒行業節點在四川全面建成，邁出酒企數字化第一步。

智能釀酒是在保留釀酒古法精華的同時，採用新技術、新設備，由機器代替人工，進行上甑、蒸餾、攤晾、下曲、丟糟、入窖等傳統工藝。現有技術下，專用機器人實現自動化起入窖、自動化物料轉運、精準配糟、均勻拌和、機器人上甑、蒸餾精準控制、量質分段摘酒等複雜工序。 　　

專注白酒智能釀造研究的瀘州智通自動化設備有限公司（簡稱瀘州智通）提供的數據顯示，相比傳統廠間，智能廠區出酒率提高5%至10%，優質酒率提高5%，節約人力70%以上，節水達50%。以上甑為例，上甑是古法釀酒的重要環節，影響著白酒的出酒率和品質。以前工匠用簸箕或鏟子把糧食輕撒勻鋪在酒甑之上，是技術活也是體力活。現在，由熱成像系統、六軸機器人等組成的「機器人上甑系統」，既確保了上甑的標準化，又大幅提高上甑效率。

報導稱，由於傳統白酒釀造部分工種對體力要求較高等原因，如今的年輕人不願走進酒廠。在技術創新背景下，這一難題得到很大程度的解決。以前一個工廠至少要五六百人，引進全套智能生產設備後，一百人左右就够了。 　　

但也有人對白酒智能釀造表示擔憂。在成都代理某知名品牌白酒的何天（化名）認為，「機器人釀酒」難以替代最傳統、最原始的釀造工藝。瀘州某國家級白酒行業技術中心負責人稱，白酒智能釀造所需的數據源於老師傅們的釀酒經驗，其優異的操作可以轉化為標準參數，保障白酒品質。 　　

宜賓學院固態發酵資源利用四川省重點實驗室副主任尹禮國認為，白酒工業化、智能化是行業趨勢。瀘州智通副總經理羅永俊判斷，白酒行業全面實現產業升級仍需時日，從頭部企業到中小企業，白酒產業升級仍需要近10年時間。

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