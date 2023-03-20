恒大境外債務重組有譜？ 第4次延期清算聆訊

深陷債務危機的大陸地產開發商中國恒大集團20日公告稱，在該公司及其子公司債權人特別小組支持下，香港高等法院批准了該公司的清算呈請聆訊延期申請，將該呈請的聆訊進一步延至2023年7月31日。這也是恒大第四次獲得清算呈請聆訊延期機會。

這一進展也將減輕中國恆大面臨的壓力，以便有更多時間與投資者磋商。中國恒大表示，該公司與債權人特別小組已就集團的境外債務重組簽訂了條款列表，公司將另行公告條款清單的主要條款。

華爾街日報援引知情人士透露，一年多前發生美元債違約的中國恆大即將與外國債券投資者達成債務重組協議，預計債權人最早將在本周內可看到相應條款，同時恒大方面預期將在3月底前準備好重組協定。

澎湃新聞20日下午援引知情人士報導，中國恒大將向投資者發行最長12年到期、票面利率最高達9％的新的無擔保債券，用來置換目前投資者手中持有的原先的舊債券。據稱中國恒大目前考慮不支付票息，部分投資者也同意了獲得的資金將低於他們持有的債券面值，但具體低多少目前還沒有確定。

據報導，中國恒大不會立刻對投資者進行償付，但會通過互換操作將債權人手中的債券轉成新發行的債券，包括以恒大在香港上市公司（恒大汽車和恒大物業）的股份作為抵押債券。恒大集團董事局主席許家印將以其對恒大汽車提供的貸款轉換成持有的股份。

華爾街日報分析，根據標普全球評級（S&P Global Ratings）的數據，中國大陸房企去年有超過300億美元的國際債券未能及時償付。投資者表示，中國恆大的債務重組方案對其他債務重組嘗試也具有借鑑意義。