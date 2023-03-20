聽新聞
test
0:00 / 0:00
國際民調機構：中國人幸福感全球最高 遙遙領先美日韓
中新網報導，根據國際民調機構益普索集團（Ipsos）近日發布的一份有關全球幸福指數的調查結果顯示，在32個國家中，幸福感指數最高的國家是中國（91%），其次是沙烏地阿拉伯（86%）與荷蘭（85%）。
益普索是一家總部位於法國巴黎的國際性民調機構，在台灣也設有分支機構。根據益普索官網介紹，該機構於2022年12月22日至2023年1月6日，通過其全球顧問線上調查平台，對32個國家的2萬2,508名成年人進行這項調查。
調查結果顯示，平均而言，在32個國家中，近四分之三（73%）的成年人認為自己很幸福。在所有接受調查的國家中，幸福感指數最高的前十個國家依序為：中國、沙烏地阿拉伯、荷蘭、印度、巴西、阿拉伯聯合大公國、墨西哥、哥倫比亞、澳洲、智利。
美國（76%）和日本（60%）分別排在第14、第29名。韓國以57%排名第31，排在最後一名的是匈牙利，幸福感指數為50%。台灣並未列入這項調查之列。
報導稱，這項全球調查揭示了幸福的驅動因素，生活滿意度在拉丁美洲飆升，但在許多西方國家下降。雖然人們努力建立社會關係，但許多人對未來的人際關係持悲觀態度，五分之一的人認為，他們找不到可以尋求支持的對象。
調查報告指出，平均而言，中等收入國家（按照世界銀行定義）的幸福感，比高收入國家的幸福感增長得更明顯。自益普索（Ipsos）2011年開始跟蹤調查以來，中等收入國家的平均幸福水準，首次超過高收入國家。
在生活的各個層面中，人們最滿意的往往是與孩子、配偶、親戚、朋友、同事和自然之間的關係，以及與知識相關的領域，如他們的教育水準和獲取信息的管道。從全球平均來看，人們往往對自己國家的經濟、政治或社會狀況、自己的財務狀況、愛情以及體育活動最不滿意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言