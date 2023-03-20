湖南汽車出口 增長飛躍
湖南汽車在海外市場愈發受到歡迎。根據長沙海關消息，今年前兩個月，湖南汽車出口11876輛、同比增長233.7%；出口值25億元人民幣、同比增長200.2%。
中新社報導，一帶一路沿線國家是湖南汽車出口的最大市場。前兩月，湖南對一帶一路沿線國家出口汽車8767輛，佔出口總量超七成。對歐洲出口汽車7079輛，同比猛增4倍以上，其中對東歐出口量佔對歐洲出口總量的74.7%。
民營企業是湖南汽車出口主力軍。前兩月，湖南民營企業共出口汽車11342輛。其中，長沙比亞迪汽車有限公司位居電動載體汽車出口第一位，主要銷往印度等國；湖南吉利汽車國際貿易有限公司則是傳統燃油汽車出口第一位，主要銷往白俄羅斯等地。
長沙海關分析稱，今年湖南汽車出口增速迅猛，海外市場越來越青睞新能源車，主要是新能源技術與產業鏈優勢帶動新能源車出口增長。湖南新能源車對歐洲出口猛增，說明湖南製造的汽車品質、價格得到歐洲消費者認可。
長沙海關建議，湖南汽車企業要搶抓機遇，根據各國特點推出產品，突破汽車關鍵技術，加速全球化佈局。同時，圍繞新能源動力電池、售後服務、安全等建立較完善的技術標準，加強企業監管和出口汽車質量監督，穩步開拓海外市場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言