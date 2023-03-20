RCEP國家與歐貿易 瀋陽首發

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

RCEP國家與歐洲國家轉口貿易（瀋陽）首發儀式，3月18日在遼寧省瀋陽市瀋北新區誠通貿易港舉行。

中新社報導，本次班列裝載著從越南、緬甸、寮國以及日本、韓國等RCEP（區域全面經濟夥伴協定）國家通過海鐵聯運方式集結的貨物，到瀋陽誠通貿易港保稅物流中心，然後以轉口貿易的形式發往歐洲，將大大節省運輸時效和成本。 　　

依托誠通實業貿易港鐵路資源優勢，中歐班列、中老鐵路等物流線路可在監管作業場所內進行交互，實現一般貿易貨物、跨境電商貨物、過境貨物、保稅貨物在同一區域內集拼集運。瀋北新區轉口貿易通道被打通，形成區域性綜合貨運樞紐，有效銜接中老、中歐、中亞國際班列線路，把RCEP國家和歐洲一南一北兩端市場串聯起來，形成一個縱跨亞歐大陸的國際物流運輸體系，全面拓展海外市場新空間。 　

據了解，隨著瀋北海關監管場所和保稅物流中心的成功運營，當地用活RCEP經貿規則，有效銜接中老國際貨運列車和中歐班列貨物，擴大在各類自貿協定框架下的經貿合作，做大東協與俄羅斯轉口貿易規模的國際貿易和過境轉口貿易。 　　

從日本、韓國、寮國、緬甸等RCEP國家轉口到俄羅斯、波蘭、匈牙利等歐洲各國的需求逐漸增多，預計每月運營貨值6000萬元人民幣，對帶動區域發展有著重要意義。

俄羅斯 日本

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