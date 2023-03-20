重慶數創園 首批50企業簽約合作

明月湖數字（數位）經濟暨衛星互聯網創新發展大會18日在重慶舉行。會上宣布建設的大陸國家數字經濟創新發展試驗區核心承載體暨衛星互聯網產業園（重慶數創園），將為重慶培育一個萬億（兆）級產業集群。首批50家企業簽約合作。

中新社報導，重慶數創園是重慶市發展數位經濟和衛星互聯網產業集群的重要平台和載體。它將依託中國星網建立衛星互聯網產業生態，從理念、目標、模式、體制等方面創新，建設國家衛星互聯網產業共同體。主要任務包括成立衛星互聯網聯合創新研究院、搭建通導遙一體化時空大數據平台、基於通證經濟創新組網模式、建設衛星超級工廠、推進高效規模組網共識等。

該園區落戶重慶兩江新區，規劃面積30平方公里。重慶兩江航投集團與海南生態軟體園集團、中國星網網絡應用有限公司合資設立重慶數字經濟創新發展有限公司，負責園區的產業培育、規劃建設、招商運營。園區採取「場景+基金+政策」三位一體產業培育模式，以場景為統領推動數據要素化和產業生態發展，通過謀劃區域級、行業級場景數位化項目，實現以數據要素驅動的數位化創新，打造具有競爭力的數位經濟特色產業集群；以基金為紐帶（目前已設立100億元人民幣的產業基金），加速新技術、新成果應用。

重慶是首批數位經濟創新發展試驗區，數位經濟發展已進入大陸第一方陣。兩江新區擁有大陸唯一的「四節點一通道兩中心」，即國家互聯網直聯點、國家工業互聯網標識解析頂級節點、「星火·鏈網」超級節點、F根鏡像節點，中新專用數據通道，中新國際超算中心和兩江新區雲計算數據中心。

兩江新區數字經濟暨衛星互聯網創新發展行動計劃在大會上發布。當地將實施數位產業化支撐工程、產業數位化轉型工程、數據要素化創新工程、衛星互聯網突破工程、中高端人才聚集工程、數位經濟營商環境提升工程六大工程。